Австрия заявила о планах ЕС отказаться от газа России к 2027 году

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Министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер в интервью OE24 заявила, что Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Как отметила Гевесслер, отказаться от импорта газа России должны будут все страны Евросоюза, поскольку достичь цели "получится лишь в том случае, если они будут работать слаженно".

При этом она отметила, что Евросоюз на 80% зависит от российского газа.

"Мы должны освободить себя от этой [зависимости], потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и повышает цены", – подчеркнула министр.

По словам Гевесслер, чтобы снизить зависимость стран ЕС от российского газа, необходимо, во-первых, перейти на альтернативные источники энергии и сократить потребление газа. Во-вторых, она предлагает самостоятельно производить биогаз и возобновляемый водород. И, в-третьих, ЕС нужно наладить поставки из других стран. Для этого министр намерена посетить Катар.

Ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что страна сможет полностью отказаться от российского газа уже через полтора года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966604-avstriya-zayavila-o-planah-es-otkazatsya-ot-gaza-rossii-k-2027-godu/