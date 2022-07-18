Песков рассказал о временных рамках "военной операции" в Украине

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отсутствии временных рамок специальной военной операции, передает "Интерфакс" со ссылкой на Гостелерадио Ирана.

"Нет каких-то четких временных рамок", - сказал Песков, добавив, что в ситуации с Украиной для них важна "эффективность выполнения" поставленных задач.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не снимет санкций с России, если мирное соглашение последних с Украиной будет основано на "навязанных" Москвой условиях. При этом блок будет продолжать оказывать помощь Киеву.

Недавно Песков прокомментировал планы Казахстана создать в стране условия для релокации зарубежных компаний, которые ушли из России с начала войны в Украине.

Перед этим такое поручение дал президент Касым-Жомар Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978985-peskov-rasskazal-o-vremennyh-ramkah-voennoy-operatsii-v-ukraine/