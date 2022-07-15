Пресс-секретарь Путина высказался о планах Казахстана принять ушедшие из России компании

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал совершенно нормальными планы Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших с российского рынка, передает РИА Новости.

"Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну.

Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность в которой мы живем и работаем", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, вчера на расширенном заседании правительства Токаев дал поручение создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. По словам президента, это даст Казахстану хорошие возможности "для наращивания производства товаров средних и верхних переделов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1978599-press-sekretar-putina-vyskazalsya-o-planah-kazahstana-prinyat-ushedshie-iz-rossii-kompanii/