WSJ: Абрамович потребовал от ЕС возместить ему ущерб на сумму более 1 млн долларов

Роман Абрамович. Фото: Getty Images/ Alexander Hassenstein - UEFA / Contributor

Российский миллиардер Роман Абрамович, попавший под санкции ЕС, потребовал от Совета ЕС возместить ему ущерб на сумму более одного миллиона долларов, передает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, российский миллиардер, имеющий гражданство Португалии, заявил, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия. Абрамович добивается возмещения убытков и требует, чтобы Евросовет перечислил более одного миллиона долларов в благотворительный фонд, созданный им после продажи футбольного клуба "Челси".

Отмены санкций ЕС также добивался российский бизнесмен Алишер Усманов. Он утверждал, что введенные санкции могут привести к банкротству его компаний, а это в свою очередь повлияет на жизнь сотрудников и членов их семей. Суд отклонил ходатайство.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович пытается оспорить наложенные на него в Евросоюзе санкции. Его адвокаты намерены доказать, что введенные ограничения против бизнесмена дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных обвинениях его в близости к Путину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978918-wsj-abramovich-potreboval-ot-es-vozmestit-emu-uscherb-na-summu-bolee-1-mln-dollarov/