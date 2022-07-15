Латвия запретила поставки российского газа с 2023 года

Рига, Латвия. Иллюстративное фото: Pexels

Правительство Латвии окончательно утвердило поправки к закону, который предусматривает запрет на поставки российского газа в страну, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Delfi.

Поставки будут запрещены с 1 января 2023 года.

Первыми поправку о запрете газа из России подали депутаты Рейнис Знотыньш и Янис Циеленс из партии "Консервативные".

Отказ от поставок российского газа является реакцией на войну в Украине.

В середине июня в Сейме Латвии окончательно одобрили поправки к закону о национальной безопасности, согласно которому гражданам России и Беларуси запрещается существенно участвовать в предприятиях, важных для безопасности Латвии.

А первой страной в ЕС, которая полностью отказалась от российского газа, стала в начале апреля Литва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978679-latviya-zapretila-postavki-rossiyskogo-gaza-s-2023-goda/