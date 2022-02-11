Умерла супруга Валерия Тодоровского актриса Евгения Брик

Евгения Брик. Кадр из видео: YouTube/Кубань 24

О смерти 40-летней российской актрисы сообщила журналистка Катерина Гордеева в Facebook.

"Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им - соболезнования и огромное сочувствие. И сил", - написала Гордеева.

Актриса театра и кино Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. Выбрала фамилию Брик как сценический псевдоним в честь своей прабабушки по отцовской линии. Российскую академию театральных искусств (ГИТИС) окончила в 2004 году.

В 2006 году вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского. В браке родилась дочь Зоя.

Снималась в проектах "Географ пропил глобус", "Северное сияние", "Стиляги", "Елки 1914", "Эти глаза напротив", "Фантом", "Бомба", "Вызов", "Мама-детектив" и другие.

Напомним, в начале февраля на 91-м году жизни скончалась итальянская актриса Моника Витти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1955683-umerla-supruga-valeriya-todorovskogo-aktrisa-evgeniya-brik/