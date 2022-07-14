Инфляция в США в июне достигла рекордного показателя впервые за 40 лет

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Потребительская инфляция в США в июне ускорилась до 9,1%. В последний раз подобный рост индекса потребительских цен за 12 месяцев был зафиксирован в ноябре 1981 года, передает The Wall Street Journal.

Во многом этому поспособствовал резкий скачок цен на бензин. Стоимость его увеличилась на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и почти на 60% по сравнению с июнем прошлого года.

Также увеличились цены на продукты питания и жилье.

Как сообщает в своем отчете министерство труда США, индекс продуктов питания для дома вырос на 12,2% за последние 12 месяцев. Это самый большой скачок с апреля 1979 года.

Индекс энергоносителей за последние 12 месяцев возрос на 41,6%. Индекс природного газа и электроэнергии за этот же период вырос на 38,4% и 13,7% соответственно.

Кроме того, стоимость аренды жилья выросла на 5,8%, что является рекордным показателем с 1986 года. Что касается цен на новые автомобили, то они поднялись за год на 11,4%, а на авиабилеты - на 34%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978358-inflyatsiya-v-ssha-v-iyune-dostigla-rekordnogo-pokazatelya-vpervye-za-40-let/