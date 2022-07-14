Билл Гейтс намерен отдать практически все свое состояние на благотворительность

Билл Гейтс. Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс на своей странице в Twitter заявил, что планирует передать практически все свое состояние благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation.

"Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира", – написал Гейтс.

Как отметил миллиардер, он намерен в ближайшее время передать фонду 20 млрд долларов для расширения деятельности. И к 2026 году он планирует увеличить расходы организации с шести миллиардов долларов до девяти миллиардов долларов. Предприниматель выразил надежду, что другие, "обладающие большим богатством и привилегиями, тоже сделают шаг вперед".

Ранее американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказался о вероятности следующей пандемии. Он также предложил создать "глобальную группу реагирования" на случай распространения новых эпидемий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978371-bill-geyts-nameren-otdat-prakticheski-vse-svoe-sostoyanie-na-blagotvoritelnost/