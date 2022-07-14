Турция, Египет и Саудовская Аравия выразили желание вступить в БРИКС

Лидеры стран-участник группы БРИКС на саммите 2019 года. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что Турция, Саудовская Аравия и Египет собираются стать частью объединения, передают "Известия".

Даже если все три страны являются перспективными участниками, процесс их вступления будет не быстрым.

При этом Ананд сообщила, что решение по возможному вступлению некоторых из этих стран может быть уже принято на следующем саммите БРИКС в ЮАР в 2023 году.

В конце июня Аргентина и Иран выразили желание стать частью объединения и подали заявки на вступление. Российская сторона заявила, что относится к этому решению положительно.

На минувшем виртуальном саммите БРИКС, который прошел 23-24 июня, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что они должны ускорить процесс по включению новых стран-участниц в объединение.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978350-turtsiya-egipet-i-saudovskaya-araviya-vyrazili-zhelanie-vstupit-v-briks/