Аргентина и Иран выразили желание стать частью БРИКС

Иран, Тегеран. Иллюстративное фото: piqsels.com

Иран и Аргентина подали свои заявки на вступление в группу БРИКС. В России сообщили, что относятся к данному решению положительно, передает РБК со ссылкой на Tasnim и Telam Digital.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал желание его страны стать частью объединения. По его словам, это принесло бы всем сторонам "дополнительные преимущества".

Присоединиться к БРИКС выразили желание в Аргентине.

"Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций <...> Мы - безопасный и ответственный поставщик продуктов питания и признанный игрок в области биотехнологий и прикладной логистики", - сказал президент Аргентины Альберто Фернандес.

В российском правительстве о вступлении этих стран высказались положительно. Но, как сказал помощник Путина Юрий Ушаков, к этому вопросу нужно подойти очень осторожно, аккуратно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975918-argentina-i-iran-vyrazili-zhelanie-stat-chastyu-briks/