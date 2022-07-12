СМИ: Президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке

Готабая Раджапакса. Фото: Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images

Действующий президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке, датированное 13 июля. В среду спикер парламента публично объявит об этом жителям страны, передает Daily Mirror.

Отмечается, что заявление об отставке президента было подписано и передано правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента.

Спикер Махинда Япа Абейвардена, который был проинформирован о письме, завтра сделает публичное заявление об окончании президентства Готабая Раджапакса.

Кроме того, сообщалось, что Раджапакса покинул Шри-Ланку, но источники издания опровергли эту информацию. По их словам, он все еще находится в стране под защитой военных.

Ранее в столице Шри-Ланки прошли митинги, которые переросли в беспорядки. Протестующие преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию. Позже несколько депутатов парламента обратились к Раджапаксе с требованием сложить полномочия из-за сложившийся ситуации в стране.

Также сообщалось, что президентские и парламентские выборы на Шри-Ланке должны состояться до марта следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978033-smi-prezident-shri-lanki-podpisal-zayavlenie-ob-otstavke/