"Известия": ЕС исключит из санкций против России запрет на транзит грузов в Калининград

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Евросоюз намерен исключить из своих санкций против России запрет на транзит грузов в Калининградскую область, передают "Известия" со ссылкой на источники с российской стороны.

Как говорят источники, ЕС уже якобы предоставил России черновик соответствующего документа, в котором прописан этот момент. И Москву он удовлетворил. В частности, в документе утверждается, что нельзя будет ограничивать перемещение любых товаров между субъектами РФ.

Теперь Брюсселю нужно будет лишь уговорить Литву, которая может воспротивиться данному исключению из санкций.

Также сообщается, что исключение из санкций запрета на транзит грузов в Калининградскую область специально пропишут в седьмом пакете.

"Литва никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС. Во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление. Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны", - говорит российский источник.

Несколько дней назад Литва расширила список товаров, которые запрещается перевозить из России в Калининград через территорию стран ЕС.

Также СМИ сообщили, что в ближайшие недели ЕС объявит о новом седьмом пакете антироссийских санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978161-izvestiya-es-isklyuchit-iz-sanktsiy-protiv-rossii-zapret-na-tranzit-gruzov-v-kaliningrad/