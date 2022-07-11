Литва запретила провозить в Калининград алкоголь, древесину и цемент

Калининград. Фото: Pexels

Правительство Литвы расширило санкции в отношении перевозок ряда товаров из России на территорию стран Евросоюза, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Delfi.

В рамках четвертого пакета санкций ЕС против России с 10 июля запрещается ввоз цемента, спирта и других товаров российского происхождения в страны Евросоюза. Мера также затронула транзит в Калининградскую область.

При этом в литовском МИД подчеркнули, что наземный транзит между Калининградской областью и Россией продолжает функционировать.

"Транзит пассажиров и грузов, не подвергшихся санкциям ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", - гласит сообщение ведомства.

Также сообщается, что до этого Литва в рамках санкций ЕС запретила перевозку стали и черных металлов в Калининградскую область из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977880-litva-zapretila-provozit-v-kaliningrad-alkogol-drevesinu-i-tsement/