WP: Сделка Илона Маска по покупке Twitter столкнулась с "серьезной угрозой"
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Покупка американским миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter "находится под серьезной угрозой", передает The Washington Рost со ссылкой на источники.
Аналитики предпринимателя пришли к выводу, что проверить данные о фальшивых аккаунтах и спам-ботах в социальной сети невозможно. По словам одного из источников, команда Маска прекратила участие в переговорах, поскольку у них недостаточно информации для оценки перспективы Twitter как бизнеса.
Однако, проверка спам-ботов и фальшивые аккаунты – не единственная причина, по которой миллиардер может отказаться от сделки, пишет издание. Цена акций Twitter резко упала с того момента, как стало известно, что Маск собирается приобрести соцсеть.
Ранее сообщалось, что Илон Маск заключил соглашение о приобретении Twitter за 44 млрд долларов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1977520-wp-sdelka-ilona-maska-po-pokupke-twitter-stolknulas-s-sereznoy-ugrozoy/