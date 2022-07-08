WP: Сделка Илона Маска по покупке Twitter столкнулась с "серьезной угрозой"

Илон Маск. Фото: James Devaney/GC Images

Покупка американским миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter "находится под серьезной угрозой", передает The Washington Рost со ссылкой на источники.

Аналитики предпринимателя пришли к выводу, что проверить данные о фальшивых аккаунтах и спам-ботах в социальной сети невозможно. По словам одного из источников, команда Маска прекратила участие в переговорах, поскольку у них недостаточно информации для оценки перспективы Twitter как бизнеса.

Однако, проверка спам-ботов и фальшивые аккаунты – не единственная причина, по которой миллиардер может отказаться от сделки, пишет издание. Цена акций Twitter резко упала с того момента, как стало известно, что Маск собирается приобрести соцсеть.

Ранее сообщалось, что Илон Маск заключил соглашение о приобретении Twitter за 44 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1977520-wp-sdelka-ilona-maska-po-pokupke-twitter-stolknulas-s-sereznoy-ugrozoy/