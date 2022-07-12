Sky News: Борису Джонсону могут вынести новый вотум недоверия

Борис Джонсон. Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Представители Лейбористской партии собираются вынести Борису Джонсону новый вотум недоверия, чтобы спровоцировать в стране всеобщие выборы, передает Sky News со ссылкой на источники.

Лидер лейбористов Кейр Стармер добивается того, чтобы Джонсон немедленно покинул пост. В его партии заявили, что не собираются дожидаться осени, пока правящая Консервативная партия не изберет нового лидера.

Другие оппозиционные партии, включая Либерально-демократическую партию и Шотландскую национальную партию, пообещали поддержать вотум недоверия, говорят источники.

Если большинство членов британского парламента поддержит инициативу, то это спровоцирует всеобщие выборы в стране. Тогда правящая сейчас Консервативная партия может лишиться власти и на ее смену придет оппозиция.

Отмечается, что если лейбористы хотят сделать так, чтобы Джонсон немедленно ушел с поста, они должны будут заручиться поддержкой некоторых консерваторов.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил, что покидает пост премьера Британии. Но останется временным исполняющим обязанности до сентября, пока не изберут нового лидера.

В первый раз голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону прошло 6 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978053-sky-news-borisu-dzhonsonu-mogut-vynesti-novyy-votum-nedoveriya/