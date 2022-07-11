СМИ: Президентские выборы на Шри-Ланке состоятся до марта

Готабая Раджапакса. Фото: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Ланкийская газета Daily Mirror со ссылкой на источники сообщила, что президентские и парламентские выборы на Шри-Ланке должны состояться до марта следующего года.

"Президент Готабайя Раджапакса завершит свое президентство в среду, передав спикеру парламента заявление об отставке, после чего будет принято решение о проведении президентских и парламентских выборов до марта следующего года", - сообщает газета, ссылаясь на источники.

Утверждается, что Раджапакса подтвердил, что покинет пост президента 13 июля. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Напомним, ранее в Коломбо прошли протесты. Демонстранты захватили резиденцию президента страны. Позже несколько депутатов парламента направили Раджапаксе обращение с требованием покинуть должность из-за сложившийся ситуации в стране.

А оппозиция тем временем договорилась о создании временного правительства до избрания нового президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977836-smi-prezidentskie-vybory-na-shri-lanke-sostoyatsya-do-marta/