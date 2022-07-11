Синдзо Абэ посмертно наградят высшим орденом Японии

Синдзо Абэ. Фото: MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images

Японское правительство на заседании 11 июля в понедельник приняло решение посмертно наградить бывшего премьер-министра Синдзо Абэ высшим орденом страны, передает Kyodo News.

Абэ наградят посмертно Высшим орденом Хризантемы с цепью.

Покойный политик станет четвертым экс-премьером, получившим эту награду.

Синдзо Абэ скончался в госпитале при Медицинском университете Нара в Японии в возрасте 67 лет от полученных в результате покушения ранений. Стрелявшим оказался 41-летний житель города Тэцуя Ямагами.

Абэ занимал пост премьера Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.

Тем временем правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии, которую когда-то возглавлял Синдзо Абэ, победила на минувших парламентских выборах. Сейчас коалицию возглавляет действующий премьер-министр Фумио Кисида.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977873-sindzo-abe-posmertno-nagradyat-vysshim-ordenom-yaponii/