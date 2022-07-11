Байден снял крепления с педалей своего велосипеда после недавнего падения

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Tasos Katopodis / Stringer

Во время очередной велопрогулки президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что убрал крепления с педалей, из-за которых он в прошлый раз упал. Видеоролик опубликовали в Telegram РИА Новости.

"В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей", - пошутил президент Байден, подъезжая к представителям СМИ.

Несколько недель назад американский президент во время велопрогулки упал с велосипеда, когда вместе с небольшой группой других людей подъезжал к ожидавшим его журналистам. Момент попал на камеры и стал вирусным в социальных сетях.

Позже представители Белого дома сообщили, что с Байденом все в порядке и он не пострадал. Медицинская помощь ему не потребовалась. Как оказалось, он зацепился ногой за педаль, отчего упал набок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977850-bayden-snyal-krepleniya-s-pedaley-svoego-velosipeda-posle-nedavnego-padeniya/