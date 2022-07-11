Блинкен прибыл в Японию в связи со смертью Синдзо Абэ

Энтони Блинкен. Фото: Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен изменил свой маршрут и прибыл в Токио, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью экс-министра Синдзо Абэ, передает РБК со ссылкой на агентство Kyodo.

Перед этим Блинкен посетил с официальным визитом столицу Таиланда Бангкок. Затем изменил маршрут и сразу направился в Токио, прежде чем полететь обратно в США. В японской столице он встретился с премьером Фумио Кисидой.

Во время встречи с Кисидой Блинкен отметил, что в период правления Японией Абэ японско-американские отношения поднялись на новый уровень.

"Мы, американский народ, разделяем эту потерю с японским народом", - сказал Блинкен.

Абэ занимал пост премьера Японии с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 год.

Напомним, Абэ скончался 8 июля в японском городе Нара от полученных в результате покушения ранений. Стрелявшим оказался 41-летний житель Нара Тэцуя Ямагами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977843-blinken-pribyl-v-yaponiyu-v-svyazi-so-smertyu-sindzo-abe/