Оппозиция Шри-Ланки договорилась сформировать временное правительство

Протесты в Коломбо. Кадр из видео: twitter.com/saadhammadi

Оппозиционные партии Шри-Ланки после переговоров договорились о формировании нового временного правительства, в котором будут представлены все партии, передает Deccan Herald.

"Мы в принципе согласились сформировать правительство единства с участием всех партий на промежуточный период. Это будет правительство, в котором будут представлены все партии", – сказал член парламента Вимал Вераванса.

Отмечается, что оппозиционные партии провели обширные внутренние обсуждения.

"Мы стремимся к временному правительству всех партий на ограниченный период, а затем идем на парламентские выборы", – заявил генсек партии "Объединенная народная власть" Ранджит Маддума Бандара.

В понедельник, 11 июля, лидеры партий, которые представлены в парламенте, должны встретиться и обсудить созыв палаты представителей, чтобы передать власть новому правительству.

Напомним, накануне в столице Шри-Ланки прошли протесты, которые привели к захвату резиденции президента страны. Позже несколько депутатов парламента направили главе государства обращение с требованием покинуть свой пост из-за сложившийся ситуации в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977780-oppozitsiya-shri-lanki-dogovorilas-sformirovat-vremennoe-pravitelstvo/