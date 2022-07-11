Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что продолжит контактировать с Путиным

Герхард Шредер. Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что продолжит контактировать с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я не буду отказываться от своих возможностей по переговорам с президентом Путиным", - заявил Шредер в интервью газете.

Он отметил, что войну в Украине можно решить только путем дипломатических переговоров.

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера Германии с 1998 по 2005 год.

Ранее политика критиковали за работу в российских компаниях. В связи с чем он покинул совет директоров "Роснефти" и отозвал кандидатуру в совет директоров "Газпрома".

Также из-за открытой поддержки Путина Шредера лишили должности в Бундестаге. Еще не исключалось, что против него могли ввести санкции ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977817-eks-kantsler-frg-gerhard-shreder-zayavil-chto-prodolzhit-kontaktirovat-s-putinym/