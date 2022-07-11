Британец снял на видео обрушение ледника в горах Кыргызстана

Момент обрушения ледника. Кадр из видео: instagram.com/p/CfyT6xcA27D/

В Кыргызстане туристы – девять британцев и один американец – сняли на видео момент обрушения ледника на перевале Джууку в ущелье Иссык-Кульской области, передает 24kg.

Как сообщил автор видео Гарри Шиммин, он вместе с другими туристами совершал экскурсию по горам Тянь-Шаня. Достигнув самой высокой точки, он отделился от группы, чтобы сделать фотографии. В этот момент он услышал звук треска льда и заснял на видео само обрушение.

Как пишет издание, ролик был снят 8 июля, однако поделился он им в соцсетях только недавно. Туристы прошли через ущелье Джууку и успели отойти от того участка, который через несколько минут был завален ледовой массой.

Напомним, в начале июля в результате обрушения ледника в итальянских Альпах погибли как минимум шесть человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977798-britanets-snyal-na-video-obrushenie-lednika-v-gorah-kyrgyzstana/