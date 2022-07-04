Как минимум шесть человек погибли в результате обрушения ледника в итальянских Альпах

Часть обрушившегося ледника в Итальянских Альпах. Кадр из видео: Twitter/Apline-Adriatic Meteorological Society

Как минимум шесть человек погибли в результате обрушения части горного ледника в итальянских Альпах. Ледник обрушился из-за аномально высоких температур, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Ansa.

Сообщается, что восемь человек получили ранения. Еще около 10 считаются пропавшими без вести. Пострадавших перевезли в больницы в близлежащих итальянских городах.

Как оказалось, в Доломитовых Альпах на горе Мармолада, высота которой достигает более 3300 метров, сошла лавина. Доломитовые Альпы расположены между регионами Тренто и Венето в восточной части итальянских Альп.

Согласно сообщению местных властей, показатель температуры в эти дни на горе Мармоладе достиг 10 градусов из-за потепления.

В некоторых частях Италии из-за изменения климата наблюдается сильнейшая за последнее десятилетие засуха. Власти Милана в качестве одной из мер решили выключить декоративные фонтаны в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976786-kak-minimum-shest-chelovek-pogibli-v-rezultate-obrusheniya-lednika-v-italyanskih-alpah/