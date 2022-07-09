Депутаты призвали президента Шри-Ланки уйти в отставку

Готабая Раджапакса. Фото: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Несколько депутатов парламента Шри-Ланки сегодня направили действующему президенту обращение с требованием покинуть свой пост из-за сложившийся ситуации в стране.

Как сообщает издание Ada Derana, письмо подписали 16 депутатов. Они заявили, что должно быть сформировано однопартийное правительство под руководством премьер-министра на определенный период времени, чтобы восстановить стабильность в стране.

При этом президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил премьеру Ранилу Викремесингхе, что он будет уважать любое решение, которое примут на встрече лидеров партий.

Между тем бывший посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга, который находится в Коломбо, сообщил ТАСС, что глава государства, вероятно, уже покинул страну на самолете.

"По моей информации, он уже покинул страну на самолете", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что письмо о своей отставке президент передал доверенным лицам. В зависимости от ситуации, они должны огласить его позже. Однако пока официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, сегодня стало известно, что протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Премьер-министр созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с происходящими событиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977709-deputaty-prizvali-prezidenta-shri-lanki-uyti-v-otstavku/