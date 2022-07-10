Миллионы рупий нашли в захваченной резиденции президента Шри-Ланки

Ланкийская рупия. Фото: swisshippo/Getty Images

Захватившие резиденцию президента Шри-Ланки участники акции протеста нашли в ней миллионы ланкийских рупий наличными. Видео с кадрами с места событий разлетелось в Сети.

Все обнаруженные в резиденции средства переданы подразделениям полиции, пишет Daily Mirror. Сообщается, что протестующие нашли 18 млн рупий (около 24 млн тенге).

В социальных сетях активно распространяется видео, где люди пересчитывают найденные банкноты.

Протесты в Шри-Ланке начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны.

Напомним, накануне протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы, преодолев выставленные баррикады.

Несколько депутатов парламента Шри-Ланки сегодня направили действующему президенту обращение с требованием покинуть свой пост из-за сложившийся ситуации в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977750-milliony-rupiy-nashli-v-zahvachennoy-rezidentsii-prezidenta-shri-lanki/