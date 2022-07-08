"Лицо покойника": адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze/Pool/AFP/Getty Images

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил о том, что бывший глава государства находится в тяжелом состоянии, и потребовал отсрочить ему отбывание наказания.

Как пишет Sputnik Грузия со слов представителя Саакашвили, бывший президент страны в данный момент пребывает в тяжелом состоянии. По этой причине он не присутствовал на нескольких последних судебных процессах.

Адвокат добавил, что лицо политика похоже на "лицо покойника".

"Ему очень плохо. У него черный цвет лица, пигментация, руки сморщились, лицо похоже на лицо человека, который умер два-три дня назад", – сказал Хачапуридзе.

По его мнению, власти должны отсрочить экс-главе государства отбывание наказания и при необходимости отправить на лечение за границу, поскольку в стране такие заболевания не лечат.

Отмечается, что на данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике "Вивамеди", куда его перевели в мае из руставской тюрьмы.

Напомним, что в феврале экс-президент Грузии вновь объявлял о голодовке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977672-litso-pokoynika-advokat-soobschil-ob-uhudshenii-sostoyaniya-zdorovya-mihaila-saakashvili/