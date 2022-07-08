Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Фото: Twitter/Jens Stoltenberg

8 июля в возрасте 67 лет скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На него было совершено покушение в японском городе Нара. Мировые лидеры выразили свои соболезнования.

Свои соболезнования выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Глубоко опечален чудовищным убийством Синдзо Абэ, защитника демократии, моего друга и коллеги на протяжении многих лет. Мои глубочайшие соболезнования его семье, премьер-министру Фумио Кисиде и народу Японии в это трудное время", - написал Столтенберг.

"Невероятно печальные новости о Синдзо Абэ. Его глобальное лидерство в неизведанные времена запомнится многим. Мои мысли с его семьей, друзьями и японским народом. Великобритания поддерживает вас в это мрачное и печальное время", - написал объявивший об уходе с поста премьера Британии Борис Джонсон.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин направит в Японию телеграмму с соболезнованиями, передает РИА Новости.

"В Кремле глубоко опечалены смертью Абэ и самым решительным образом осуждают это покушение, Абэ был патриотом, отстаивал интересы Японии за столом переговоров, благодаря чему у него были хорошие отношения с Путиным, президент направит телеграмму с соболезнованиями", - сказал Песков.

В Индии объявили траур в связи со смертью Абэ.

"Я потрясен и опечален до глубины души трагической гибелью одного из моих самых дорогих друзей, Синдзо Абэ. Он был выдающимся государственным деятелем мирового масштаба, выдающимся лидером и замечательным администратором. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать Японию и весь мир лучше", - выразил соболезнования премьер Индии Наренда Моди.

"Ушел из жизни замечательный человек, великий демократ и поборник многостороннего мирового порядка. Я скорблю вместе с его семьей, друзьями и всем народом Японии", - пишет глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, стрелявшего мужчину задержали на месте преступления. Им оказался житель города Нара Тэцуя Ямагами, который в течение трех лет до 2005 года служил в военно-морских силах самообороны Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977616-mirovye-lidery-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-sindzo-abe/