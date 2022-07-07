Джоан Роулинг призвала к отставке Бориса Джонсона

Джоан Роулинг. Кадр из видео: YouTube/The Rowling Library

Автор знаменитых романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем Twitter-аккаунте призвала к отставке действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Боже. Когда твоя лопата начинает плавиться от высокой температуры земного ядра, прекращай копать", - намекнула в посте Роулинг.

Она также приписала в твите хэштег #ДжонсонДолженУйти.

К отставке британского премьера также "призвал" кот-мышелов Ларри, живущий с 2011 года в резиденции на Даунинг-стрит. Кот проживал в резиденции еще во время правления предшественников Джонсона - Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона.

"Я больше не могу с чистой совестью жить с этим премьер-министром [Борисом Джонсоном]. Либо он уйдет, либо я", - написано в аккаунте знаменитого кота.

Призывы к отставке премьера Джонсона усилились после ухода с поста бывшего замглавы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Последний ранее был фигурантом в расследованиях о домогательствах. Выяснилось, что Джонсон знал об этом, но все равно назначил его на этот пост.

А начиная с 5 июля на этом фоне уже 46 сотрудников британского правительства подали в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977326-dzhoan-rouling-prizvala-k-otstavke-borisa-dzhonsona/