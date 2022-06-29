Власти Шотландии анонсировали новый референдум о независимости

Никола Стерджен. Фото: Ken Jack/Getty Images

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о планах провести новый референдум о независимости от Великобритании. Голосование состоится в следующем году, передает Sky News.

Стерджен заявила, что референдум о независимости состоится 19 октября 2023 года.

Она признала, что план проведения референдума может столкнуться с юридическими блокировками или сопротивлением со стороны правительства Великобритании. Поэтому, как отметила первый министр Шотландии, в Верховный суд были поданы документы, чтобы установить законность голосования. Кроме того, Стерджен готова вести переговоры с британским правительством.

"Я не хочу и никогда не позволю шотландской демократии оказаться заложницей Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра", – сказала она.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает против референдума, отмечая, что этот вопрос был решен в 2014 году, когда 55% против 45% шотландских избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976156-vlasti-shotlandii-anonsirovali-novyy-referendum-o-nezavisimosti/