Фирма США зарегистрировалась в качестве иноагента, чтобы помочь Абрамовичу

Роман Абрамович. Фото: AMA/Corbis via Getty Images

Американская юридическая фирма Kobre&Kim начала сотрудничать с российским миллиардером Романом Абрамовичем, попавшим под санкции западных стран после начала войны в Украине, передает The Wall Streel Journal.

Для этого фирме пришлось зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента.

Согласно законодательству США, фирмам, зарегистрированным в стране в качестве иноагента, можно работать в интересах иностранных физических или юридических лиц. Но при этом всю информацию о процессе они обязаны раскрывать правительству.

Штаты не вводили санкций в отношении Абрамовича, но выдали ордер на арест двух его личных самолетов - Gulfstream и Boeing 787-8 Dreamliner. Известно, что судна совершили полеты в Россию без экспортной лицензии США, чем нарушили санкции.

Как утверждает источник, близкий к Абрамовичу, полеты двух его личных самолетов были осуществлены по указанию официальных лиц Украины в интересах украинской стороны. Кроме того, Абрамович также участвовал в переговорах между Россией и Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977251-firma-ssha-zaregistrirovalas-v-kachestve-inoagenta-chtoby-pomoch-abramovichu/