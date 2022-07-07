Илон Маск заявил, что мир столкнулся с большей слежкой, чем в антиутопии Оруэлла

Илон Маск. Фото: Maja Hitij/Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предположил в своем Twitter, что любой человек в мире к данному моменту стал подвергаться еще большей слежке.

Маск ответил на твит главы венчурной компании Andreessen Horowitz Марка Андрессена. Последний заявил, что британский писатель и автор романа-антиутопии "1984" Джордж Оруэлл "был оптимистом".

На что Маск ответил ему, что мир сейчас намного лучше, чем его описывал в своей книге Оруэлл. Но в нем стало больше слежки.

"Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял себе Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки", - написал Маск.

Ранее стало известно, что сын Илона Маска Ксавье официально сменил пол и имя. А также заявил, что не хочет жить с отцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977243-ilon-mask-zayavil-chto-mir-stolknulsya-s-bolshey-slezhkoy-chem-v-antiutopii-oruella/