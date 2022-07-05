Финляндия и Швеция завершили переговоры по вступлению в НАТО

Иллюстративное фото: Omar Havana - Pool/Getty Images

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО. Обе страны выразили готовность выполнять все обязательства членов альянса, передает "Европейская Правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы альянса.

Завершающие переговоры состоялись 4 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, как договорились на прошлой неделе лидеры стран на саммите в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства членов НАТО", - говорится в сообщении.

5 июля обе страны подпишут протокол о вступлении, который будет передан другим странам-участницам для ратификации.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Поначалу против их вступления высказалась Турция. Но на саммите альянса три страны подписали меморандум, который открыл финской и шведской стороне возможность вступить в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976973-finlyandiya-i-shvetsiya-zavershili-peregovory-po-vstupleniyu-v-nato/