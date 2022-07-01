Трюдо забыл имя нового премьера Австралии во время саммита НАТО (видео)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с премьером Австралии Энтони Альбанезом забыл его имя. Инцидент произошел на минувшем саммите НАТО, передает 9News.

"Настоящее удовольствие встретиться с... прогрессивным лидером", - сказал Трюдо во время встречи с Альбанезом в Мадриде, забыв имя новоизбранного австралийского премьера.

"Мы очень рады, что у нас есть друг в Австралии. Австралия всегда была для нас другом", - продолжил Трюдо.

В конечном итоге премьер-министру Канады все же удалось вспомнить имя австралийского коллеги.

"В лице премьер-министра Альбанеза мы видим человека, с которым мы сможем работать над проблемой изменения климата, инклюзивного экономического роста, и еще над целым рядом вопросов", - сказал Трюдо.

Напомним, лидер лейбористской партии Энтони Альбанез занимает пост премьера Австралии чуть более месяца. Его предшественником был Скотт Моррисон, возглавлявший консервативную партию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976601-tryudo-zabyl-imya-novogo-premera-avstralii-vo-vremya-sammita-nato-video/