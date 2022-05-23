Нового премьера Австралии привели к присяге

Премьер Австралии Энтони Альбанез (в центре), Пегги Вонг и Ричард Марлес. Фото: David Gray/Getty Images

В Австралии привели к присяге нового премьер-министра Энтони Альбанеза. Возглавляемая им лейбористская партия победила на выборах прежнюю консервативную во главе со Скоттом Моррисоном, передает Би-би-си.

Сразу после присяги Альбанез вылетел в Японию на совместную встречу с лидерами США, Индии и Японии. Вместе с ним на встречу полетела новая глава МИД Австралии Пегги Вонг. Она, к слову, стала первой главой МИД, родившейся не в Австралии.

Новым заместителем премьера Альбанеза и министром занятости стал Ричард Марлес, казначеем назначен Джим Чалмерс, а генпрокурором и министром финансов стала Кэти Галлахер.

Федеральные выборы в Австралии состоялись в минувшую субботу, 21 мая. Известно, что Австралийская лейбористская партия находилась в оппозиции с 2013 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970534-novogo-premera-avstralii-priveli-k-prisyage/