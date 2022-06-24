Боррель отправится в Иран для переговоров по ядерному соглашению
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается посетить Иран для встречи с официальными лицами страны 24-25 июня, передает "Европейская Правда" со ссылкой на службу ЕС.
Визит состоится в рамках усилий по возвращению к полному выполнению ядерного соглашения с Ираном.
Боррель встретится с главой МИД Хосейном Амиром-Абдоллахианом и другими иранскими коллегами. Главными вопросами обсуждений станут двусторонние отношения, региональные и международные вопросы и ситуация со снятием санкций.
В 2018 году США при действующем на тот момент президенте Дональде Трампе в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном. Сразу после этого американская сторона ввела ряд санкций против Ирана.
В прошлом году переговоры по соглашению с участием иранской стороны возобновились. Их цель - вернуть США и поспособствовать полному выполнению Тегераном своих обязательств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975575-borrel-otpravitsya-v-iran-dlya-peregovorov-po-yadernomu-soglasheniyu/