Боррель отправится в Иран для переговоров по ядерному соглашению

Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/Bloomberg via Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается посетить Иран для встречи с официальными лицами страны 24-25 июня, передает "Европейская Правда" со ссылкой на службу ЕС.

Визит состоится в рамках усилий по возвращению к полному выполнению ядерного соглашения с Ираном.

Боррель встретится с главой МИД Хосейном Амиром-Абдоллахианом и другими иранскими коллегами. Главными вопросами обсуждений станут двусторонние отношения, региональные и международные вопросы и ситуация со снятием санкций.

В 2018 году США при действующем на тот момент президенте Дональде Трампе в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном. Сразу после этого американская сторона ввела ряд санкций против Ирана.

В прошлом году переговоры по соглашению с участием иранской стороны возобновились. Их цель - вернуть США и поспособствовать полному выполнению Тегераном своих обязательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975575-borrel-otpravitsya-v-iran-dlya-peregovorov-po-yadernomu-soglasheniyu/