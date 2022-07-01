Австралия добавила в санкционный список Кабаеву и родственников Путина

Флаг Австралии. Фото: pixabay.com

Власти Австралии расширили антироссийский санкционный список, включив туда 16 россиян, в том числе Алину Кабаеву и родственников президента России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

Согласно документу, под санкциями оказались председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", олимпийская чемпионка Алина Кабаева, двоюродный брат российского президента Игорь Путин, его сын Роман Путин, а также двоюродный брат главы России Михаил Путин.

Кроме того, ограничения были введены против министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, председателя правления банка Россия Михаила Клишина, генерального директора Росгеологии Сергея Горькова и других.

В мае власти Австралии ввели санкции против восьми российских журналистов и ряда государственных служащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976495-avstraliya-dobavila-v-sanktsionnyy-spisok-kabaevu-i-rodstvennikov-putina/