Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и чиновников

Здание парламента Австралии. Фото: gettyimages

Власти Австралии ввели санкции против восьми российских журналистов и ряда государственных служащих. Об этом говорится на сайте МВД страны.

В санкционный список попали генеральный директор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор RT Алексей Николов, ведущий ВГТРК Сергей Брилев, гендиректор "Газпром-медиа" Александр Жаров, телеведущий Михаил Леонтьев, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Ограничительные меры коснулись и врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Николая Богдановского и других.

Под санкциями также оказались ЧВК "Вагнер", белорусские предприятия "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар", экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива и бывший депутат украинского парламента Тарас Козак.

Ранее Австралия ввела санкции против Соловьева и министров самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969804-avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-ryada-rossiyskih-zhurnalistov-i-chinovnikov/