СМИ: Армия Турции сообщила о готовности к началу спецоперации в Сирии
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Армия Турции сообщила о готовности провести специальную операцию на севере Сирии, передает РБК со ссылкой на турецкий телеканал TGRT Haber, газеты Türkiye и Memur.
Операция направлена на ликвидацию курдских сил, которые в Турции считаются террористическими.
Армия Турции объявила о своей готовности. И теперь они лишь ожидают приказа.
Отмечается, что это пятая с 2016 года военная операция Турции на территории Сирии.
В начале июня президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что на границах Турции могут начаться антитеррористические операции. И окончательное решение по этому поводу будет вскоре принято. Кампания может затронуть четыре региона Сирии.
Против спецоперации Турции в Сирии высказались Соединенные Штаты. Также эту новость прокомментировали в российском правительстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974874-smi-armiya-turtsii-soobschila-o-gotovnosti-k-nachalu-spetsoperatsii-v-sirii/