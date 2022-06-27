Пункт о защите территориальной целостности включат в новую стратегию НАТО

Представители стран-членов НАТО. Фото: nato.int

В стратегическую концепцию Североатлантического альянса впервые включат пункт о защите суверенитета и территориальной целостности стран-союзников, передает РИА Новости со ссылкой на El Pais.

Соответствующий проект документа должен быть утвержден странами НАТО на предстоящем саммите 28-30 июня в испанском Мадриде.

Включению данного пункта, как утверждается, поспособствовала война в Украине.

Согласно Североатлантическому договору, суверенные территории Испании в Северной Африке Сеута и Мелилья исключались из территорий, что подлежат коллективной защите стран НАТО. А теперь новая стратегическая концепция меняет данную ситуацию.

Ранее стало известно, что на предстоящем саммите в Мадриде НАТО объявит о новой расстановке сил в Европе.

Также мы писали, что на саммит пригласили Зеленского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975839-punkt-o-zaschite-territorialnoy-tselostnosti-vklyuchat-v-novuyu-strategiyu-nato/