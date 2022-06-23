НАТО объявит о новой расстановке сил в Европе на предстоящем саммите
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Старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот сообщила, что НАТО объявит на саммите о новой расстановке сил в Европе, передает РИА Новости.
Заявление прозвучало на мероприятии "Атлантического совета".
По словам Слот, предыдущая стратегическая концепция принималась в 2010 году.
"Геополитический ландшафт значительно изменился с тех пор. Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил. Что-то, что альянс обсуждал с прошлогоднего саммита НАТО. Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления", - сказала она.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. А недавно состоялась встреча глав минобороны стран НАТО.
Ранее мы писали, что на мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975304-nato-obyavit-o-novoy-rasstanovke-sil-v-evrope-na-predstoyaschem-sammite/