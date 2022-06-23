НАТО объявит о новой расстановке сил в Европе на предстоящем саммите

Иллюстративное фото: YouTube/NATO

Старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот сообщила, что НАТО объявит на саммите о новой расстановке сил в Европе, передает РИА Новости.

Заявление прозвучало на мероприятии "Атлантического совета".

По словам Слот, предыдущая стратегическая концепция принималась в 2010 году.

"Геополитический ландшафт значительно изменился с тех пор. Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил. Что-то, что альянс обсуждал с прошлогоднего саммита НАТО. Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления", - сказала она.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. А недавно состоялась встреча глав минобороны стран НАТО.

Ранее мы писали, что на мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975304-nato-obyavit-o-novoy-rasstanovke-sil-v-evrope-na-predstoyaschem-sammite/