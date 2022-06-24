Байден на саммите НАТО заявит о новых обязательствах по усилению альянса

Джо Байден. Кадр видео: YouTube-канал Joe Biden

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден сделает заявление на предстоящем саммите НАТО, передает РИА Новости.

Саммит Североатлантического альянса состоится 29-30 июня в Мадриде.

"На саммите НАТО он [Джо Байден] объявит о новых обязательствах по укреплению оборонных способностей НАТО", - сказал Кирби.

Он также отметил, что на саммите впервые в истории будут присутствовать лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона - Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

Они прибудут с целью донести, что США и их союзники вне зависимости от своего местоположения намерены защищать "принципы независимости и территориальной целостности".

Ранее официальные лица сообщили, что на предстоящем саммите альянса будет объявлено о новой расстановке сил в Европе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975535-bayden-na-sammite-nato-zayavit-o-novyh-obyazatelstvah-po-usileniyu-alyansa/