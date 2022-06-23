США предположили, что Китай и Индия начали закупать больше российской нефти

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Председатель экономического совета Байдена Сесилия Роуз рассказала, что на данный момент Китай и Индия начали закупать больше нефти из России, чем предполагалось ранее, передает Bloomberg.

Это может служить объяснением, почему на рынках больше предложения.

"Сейчас нефтяные рынки довольно нестабильны. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы думаем, так что на рынке больше предложения", - сказала Роуз.

Тем временем Байден заявил, что США и страны ЕС заранее знали о том, что эмбарго на российскую нефть вызовет скачок цен на топливо.

А в начале мая стало известно, что Индия захотела покупать российскую нефть по цене на треть дешевле рыночной в качестве компенсации за возрастающие риски в торговле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975359-ssha-predpolozhili-chto-kitay-i-indiya-nachali-zakupat-bolshe-rossiyskoy-nefti/