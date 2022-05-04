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Индия захотела покупать российскую нефть по цене на треть дешевле рыночной, так как требует компенсацию за возрастающие риски в торговле, передает Bloomberg.

Таким образом, Индия хочет покупать российскую нефть за менее чем 70 долларов за баррель. При этом Brent сейчас торгуется около 108 долларов за баррель.

Индия импортирует 85 процентов своей нефти. На данный момент страна является одним из немногих оставшихся покупателей России.

Так как многие страны Европы планируют поэтапно отказываться от нефти из России, а прогнозы гласят, что добыча в этом году может упасть на 17 процентов.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что шестой пакет санкций ЕС будет включать в себя поэтапный отказ от российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968016-indiya-zahotela-pokupat-rossiyskuyu-neft-po-tsene-na-tret-deshevle-rynochnoy/