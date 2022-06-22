Ирландия заморозила более 1,7 млрд евро российских активов

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В Ирландии с начала войны в Украине заморозили активы на сумму более 1,7 млрд евро, которые принадлежат российским физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции, передает The Irish Times со ссылкой на МИД Ирландии.

Отмечается, что в начале апреля показатель составлял 839 млн евро.

Большую часть из этой суммы составляют активы в различных банковских учреждениях и фондах. Остальное - недвижимость, частные самолеты или яхты.

"В понедельник Центральный банк направил письма ряду деловых и профессиональных организаций, чтобы напомнить им о своей роли в надзоре за финансовыми санкциями в государстве и об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС в условиях продолжающейся войны России против Украины", - говорится в сообщении.

При этом не сообщать о возможных нарушениях санкций является уголовным преступлением.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС был окончательно одобрен 3 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975244-irlandiya-zamorozila-bolee-17-mlrd-evro-rossiyskih-aktivov/