Президент Финляндии усомнился в том, что страна сможет вступить в НАТО до сентября

Саули Ниинисте. Кадр из видео: YouTube/TP Kanslia

Во время совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой президент Финляндии Саули Ниинисте высказался насчет вступления страны в НАТО, передает РБК со ссылкой на трансляцию мероприятия в Twitter.

Перед пресс-конференцией в штаб-квартире НАТО была проведена встреча с лидерами Турции, Швеции и Финляндии.

"По сути, [на встрече] не был достигнут существенный прогресс, но мы довольны уже тем, что переговоры начались", - сказал Ниинисте.

На вопрос представляется ли возможным вступление Финляндии в НАТО до сентября, Ниинисте ответил, что не хочет называть конкретных дат.

"Это возможно, однако возможно и то, что это не получится сделать до сентября", - сказал он.

Переговоры, по словам Ниинисте, продолжатся.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган негативно высказался о планах финской и шведской сторон вступить в НАТО.

Он заявил, что члены Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции, действуют на территории этих стран. В частности, речь идет о Швеции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975052-prezident-finlyandii-usomnilsya-v-tom-chto-strana-smozhet-vstupit-v-nato-do-sentyabrya/