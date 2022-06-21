Италия задумалась о введении режима повышенной готовности из-за прекращения поставок газа из России

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Правительство Италии рассмотрит возможность введения режима повышенной готовности из-за опасений по поводу прекращения поставок газа из России, передает Euroactiv.

В минувшую пятницу, 17 июня, итальянская сторона получила предупреждение от "Газпрома". Последний сообщил, что объемы поставок природного газа на этот раз сократятся на 50 процентов.

В случае, если объемы поставок не будут увеличены, Италии придется предпринять меры, чтобы заполнить газовые хранилища к предстоящей зиме.

За последние четыре месяца правительство Италии сумело договориться с Алжиром, Анголой, Республикой Конго и Израилем по поводу будущих поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Тем временем Австрия, Германия и Нидерланды тоже начали предпринимать меры по экономии газа из-за прекращения поставок из России. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность по поводу возобновления деятельности угольных станций в этих странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975001-italiya-zadumalas-o-vvedenii-rezhima-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-prekrascheniya-postavok-gaza-iz-rossii/