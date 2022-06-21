Глава ЕК обеспокоилась возобновлением деятельности угольных станций в странах ЕС

Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС не отказываться от планов сократить использование ископаемого топлива, передает Financial Times.

Вместо этого она посоветовала больше инвестировать в возобновляемые источники энергии.

"Мы должны быть уверены, что этот кризис побудит нас идти вперед, а не откатываться назад к грязному ископаемому топливу. Это тонкая грань", - сказала фон дер Ляйен.

Заявление было сделано на фоне сообщений о том, что в Австрии, Германии и Нидерландах собираются возобновить работу угольных станций. Страны прибегли к такой мере из-за опасений по поводу прекращения поставок российского газа.

Ожидается, что вслед за этими странами решение возобновить работу угольных станций примет Италия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974966-glava-ek-obespokoilas-vozobnovleniem-deyatelnosti-ugolnyh-stantsiy-v-stranah-es/