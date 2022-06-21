Япония выразила протест Китаю из-за захода судов в воды спорных островов

Хирокадзу Мацуно. Фото: Kyodo News via Getty Images

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны направили протест Китаю в связи с заходом их патрульных судов в воды у островов Сенкаку, передает РИА Новости.

Согласно данным береговой охраны Японии, утром во вторник, 21 июня, два китайских судна пересекли территориальные воды вокруг островов Сенкаку. Отмечается, что это 12 подобное нарушение с начала 2022 года.

"Деятельность судов береговой охраны Китая является в первую очередь нарушением международного права. Мы направили решительный протест по дипломатическим каналам и призвали немедленно отвести суда. Заход в наши воды в районе островов Сенкаку является чрезвычайно прискорбным и неприемлемым", – сказал Хирокадзу Мацуно.

По его словам, японские власти намерены "продолжать вести пристальное наблюдение за регионом вокруг островов Сенкаку и предпринимать ответные шаги по отношению к китайской стороне в мирной манере".

Уже долгие годы острова Сенкаку являются предметом территориального спора между Пекином и Токио. Необитаемый архипелаг контролируется Японией, однако Китай считает, что Токио удерживает эти острова незаконно.

Ранее Япония отреагировала на приостановку соглашения с Россией по рыболовству у Курильских островов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975000-yaponiya-vyrazila-protest-kitayu-iz-za-zahoda-sudov-v-vody-spornyh-ostrovov/