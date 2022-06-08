Япония отреагировала на приостановку соглашения с Россией по рыболовству у Курильских островов

Курильские острова. Фото: Kyodo News via Getty Images

На сайте МИД России от лица официального представителя Марии Захаровой появилось сообщение о приостановке Соглашения 1998 года между Японией и Россией.

В рамках этой договоренности японские рыбаки могли осуществлять промысел живых морских ресурсов у южных Курильских островов. Взамен Япония должна была осуществлять выплаты.

Но японская сторона, как утверждают в российском МИД, в последнее время "взяла линию на "заморозку" по соответствующим выплатам.

"В Токио взяли линию на "заморозку" полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области", - сказано в сообщении.

Из-за этого Россия приостановила действие Соглашения в одностороннем порядке, пока японская сторона не выполнит все финансовые обязательства.

Правительство Японии прокомментировало приостановку действия Соглашения с Россией, передает РБК со ссылкой на NHK.

Представитель МИД Японии заявил, что они проведут переговоры с Россией, чтобы продолжить действие Соглашения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973096-yaponiya-otreagirovala-na-priostanovku-soglasheniya-s-rossiey-po-rybolovstvu-u-kurilskih-ostrovov/