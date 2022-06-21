Дмитрий Муратов продал Нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 млн долларов

Дмитрий Муратов с Нобелевской медалью. Кадр из видео: YouTube/Euronews по-русски

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 млн долларов. Сообщение опубликовано на сайте торгового дома Heritage Auctions.

Все вырученные с продажи средства будут направлены в фонд ЮНИСЕФ на помощь украинским детям-беженцам.

О том, что Муратов намерен выставить Нобелевскую медаль на аукцион в Соединенных Штатах, стало известно в начале июня.

Торги начались 1 июня и завершились 20 июня.

Напомним, в декабре 2021 года прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2021 год. Лауреатами тогда стали российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Имена лауреатов объявили еще в октябре прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974939-dmitriy-muratov-prodal-nobelevskuyu-medal-na-auktsione-za-1035-mln-dollarov/