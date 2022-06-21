Дмитрий Муратов продал Нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 млн долларов
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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 млн долларов. Сообщение опубликовано на сайте торгового дома Heritage Auctions.
Все вырученные с продажи средства будут направлены в фонд ЮНИСЕФ на помощь украинским детям-беженцам.
О том, что Муратов намерен выставить Нобелевскую медаль на аукцион в Соединенных Штатах, стало известно в начале июня.
Торги начались 1 июня и завершились 20 июня.
Напомним, в декабре 2021 года прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2021 год. Лауреатами тогда стали российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Имена лауреатов объявили еще в октябре прошлого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974939-dmitriy-muratov-prodal-nobelevskuyu-medal-na-auktsione-za-1035-mln-dollarov/